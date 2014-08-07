欧洲央行：欧元区经济复苏不均，利率将维持低档水准--总裁德拉吉

路透8月7日 - 欧洲央行总裁德拉吉称：
* 中长期通胀预期持续获得良好控制，符合我们略低于2%的目标
* 6月措施已导致政策立场宽松
* 已开始加强购买资产支持证券(ABS)的准备工作
* 欧洲央行管委会一致承诺在必要时动用非传统工具，以因应低通胀持续过久的风险
* 预计2015及2016年通胀将逐步上升
* 物价发展前景的上下档风险有限，中期而言大致均衡
* 将密切监控地缘政治风险升高及汇率发展的潜在冲击
* 围绕欧元区经济前景的各种风险持续偏向下行
* 定向长期再融资操作(TLTRO)将强化货币政策立场，预期银行将大举承作TLTRO
* 地缘政治风险较数月前为高
* 预计风险特别来自能源价格
* 货币政策立场仍将宽松，准备在必要时采取量化宽松措施
* 观察到通胀预期短期下滑
* 通胀率0.4%算不上是个意外，多归因于能源价格变化
* 欧洲央行利率仍将维持在当前水准一段时间
* 其他经济成长的下行风险包括内需不如预期，结构性改革力度不够
* 消费者物价调和指数(HICP)年增率在未来几个月内料仍维持在低档水准
* 预计银行将承作4,500-8,500亿欧元TLTRO
* 在预期将动用的情况下，进行购买ABS的准备工作
* 通胀无疑地处于低档且将维持低档，但通胀预期仍稳定受控
* 近期数据显示成长动能放缓
* 经济复苏仍旧不振且脆弱
* 放款恶化状况逐步减少
* 初次见到贷款需求增加 (完)