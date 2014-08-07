欧洲央行：欧元区经济复苏不均，利率将维持低档水准--总裁德拉吉

《汇市简讯》欧元/美元温和向上走势在德国公布PMI数据后转淡

0807GMT * 法国采购经理人指数(PMI)优于预期，带动欧元/美元升至日高1.07 38 * 法国制造业PMI初值为55.1，高于预估的53.0，服务业PMI为57.7高 于预估的57.1 * 1.0717为德国公布好坏参半PMI数据后所创下的低点 * 亚洲盘波动区间为1.0708-1.0721。欧元区PMI优于预期 * 关键阻力为1.0778，此为1.0906跌至1.0570的61.8%回档位。周四 两度测试费波那奇技术位皆未成功 * 法国周日将举行首轮总统大选(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)