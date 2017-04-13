表格：美国4月6日止当周农作物出口销售报告--USDA

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透华盛顿4月13日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 421.6 125.3 546.9 521.3 125.3 27,239.1 19,320.3 大麦 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 25.3 27.2 玉米 738.0 50.0 788.0 797.7 50.0 49,299.7 33,724.1 高粱 75.1 0.0 75.1 77.6 0.0 4,039.8 6,559.3 大豆 402.2 124.7 526.9 418.1 124.7 55,489.8 44,710.7 豆粕 158.7 79.5 238.2 170.6 79.5 8,732.9 8,489.3 豆油 18.7 0.0 18.7 18.8 0.0 790.8 719.3 皮马棉 9.7 11.5 21.2 9.8 11.5 572.6 419.9 陆地棉 307.2 204.1 511.3 328.7 223.6 12,882.2 7,497.3 稻米 60.2 0.0 60.2 60.8 0.0 2,953.1 2,748.6 牛肉 15.5 0.1 15.6 17.6 0.1 304.6 254.0 (完) (编译 王兴亚；审校 王洋)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)