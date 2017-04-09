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市场报道 | 2017年 4月 10日 星期一 07:42 BJT

全球贵金属：4月7日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.28吨

路透4月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量下降0.03%至836.49吨，周四为836.77吨。

以盎司计，黄金持仓量从26,902,831.32盎司降至26,893,877.75盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
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