中国基金：中信资本与人福医药联手以4亿美元收购Ansell两性健康业务

路透香港5月29日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募并购基金与人福医药集团联手以4亿美元收购澳洲Ansell的全球两性健康业务，预计今年底前交割。

Ansell旗下安全套业务在全球排名第二，在55个国家运营30多个品牌，拥有全球创新的非乳胶安全套品牌SKYN以及历史悠久的乳胶类安全套品牌包括LifeStyles、Jissbon、Zero、MANIX及Blowtex。

中信资本表示，本次收购范围包含了Ansell全球的安全套品牌业务、润滑剂、情趣用品及相应的生产基地，而收购尚需等待相关政府部门的审批，预计于2017年底前完成交割。

据人福医药于上海交易所的声明，本次交易作价为4亿美元，将收购资产为Ansell下属全球（除中国外）两性健康业务全部六家子公司100%的股权。人福医药与中信基金是次透过新建的合资公司--新加坡健康护理进行收购，合资公司的注册资本为5亿美元，人福医药出资1.2亿美元占合资公司60%股权，中信基金亦按40%股权比例出资。

人福医药总部位于湖北省武汉市，是中国领先的综合性医药产业集团，业务涵盖亚太、北美、欧洲和非洲。该公司表示，本次收购将拥有全球先进的安全套产品研发体系、生产技术、质量体系和产品储备，同时能通过其全球营销体系和销售渠道进行公司大健康产业的全球业务拓展。

人福医药并称，“在此基础上，公司将择机启动相关资产的海外上市工作，着力打造人福医药的海外资本平台。”

中信资本控股成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理和顾问公司，为多样化的国际投资者管理总额超过200亿美元的资金，核心业务包括私募股权投资、房地产投资、结构融资及资产管理。（完）