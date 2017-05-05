《分析师观点》台湾4月CPI略低于预期，第二季通膨温和料央行将按兵不动

路透台北5月5日 - 台湾主计总处周五公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.12%，低于市场预 期的升0.40%，因为蔬果与蛋类价格比去年便宜。 4月CPI经季调后较上月跌0.02%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.12%，核心CPI较上年同期增1.01 %。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年4月 2017年3月 CPI（较上年同期） +0.12 +0.18 路透调查（较上年同期） +0.40 -- CPI（较上月，经季节调 -0.02 -0.30 整） 核心CPI（较上年同期） +1.01 +0.95 WPI（较上年同期） +1.12 +1.74R 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。 **市场评论** --元大投顾首席经济学家 陈森林： 4月CPI年增率略低于我们预期，主因天候稳定令4月蔬果价格降幅较大，以及国际油价4月份也走跌，目前 推测今年国际油价全年均价可能低于市场预估的每桶50美元，若国际油价今年全年均价往每桶45美元靠拢，对 CPI影响数将年减0.3%，且台币偏强也有助于进口物价下跌，现在暂估第二季CPI仅年增0.7%，今年全年CPI也 估仅1.08%，原本预期台湾央行年底有一点升息机会，现在连一点机会都没有。 --渣打银行东北亚经济分析师 符铭财： 4月CPI年增率蛮低的，主要还是食品价格回跌造成，观察核心物价到1%以上，若剔除食物价格的通膨率也 年增1.3%，都比整体CPI年增率要高。 我们预期物价将在下半年回升，加以6月开始新烟税将实施上路，预料之后通膨率会较明显上扬。渣打估 计全年CPI年增率为1.6%，由于通膨相对温和，今年央行不会调整利率。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收贬6.8分，报30.140。 --台湾加权股价指数周四收高0.12%，至9,967.64点。 --指标五年期公债106/5期殖利率周四收高0.22基点报0.8055%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行3月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续三季按兵不动。 --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位，主因出口回升， 而内需也略微调高。2016年全年经济成长率为1.4%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组；审校 乔艳红)