新闻稿：中国4月CPI同比上涨1.2%，环比上涨0.1%--国家统计局

中国债市动态：现券及IRS偏弱震荡，季末临近公开市场转净回笼引谨慎
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
路透北京5月10日 - 以下为中国国家统计局题为“2017年4月份居民消费价格同比上涨1.2%”的新闻稿全文：
2017年4月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.2%。其中，城市上涨1.3%，农村上涨0.8%；食品价格下降3.5%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨2.9%。1-4月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。 4月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村持平；食品价格下降0.6%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨0.4%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 4月份，食品烟酒价格同比下降1.8%，影响CPI下降约0.56个百分点。其中，鲜菜价格下降21.6%，影响CPI下降约0.65个百分点；蛋价格下降11.4%，影响CPI下降约0.07个百分点；畜肉类价格下降4.6%，影响CPI下降约0.23个百分点（猪肉价格下降8.1%，影响CPI下降约0.24个百分点）；水产品价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.11个百分点；鲜果价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健价格上涨5.7%，其他用品和服务价格上涨3.4%，教育文化和娱乐价格上涨2.6%，居住价格上涨2.4%，交通和通信、衣着、生活用品及服务价格分别上涨1.8%、1.3%和0.8%。 据测算，在4月份1.2%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.6个百分点，新涨价因素约为0.6个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况 4月份，食品烟酒价格环比下降0.3%，影响CPI环比下降约0.09个百分点。其中，鲜菜价格下降5.0%，影响CPI下降约0.12个百分点；畜肉类价格下降1.2%，影响CPI下降约0.06个百分点（猪肉价格下降2.0%，影响CPI下降约0.05个百分点）；鲜果价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.03个百分点；水产品价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 其他七大类价格环比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务价格均上涨0.7%，教育文化和娱乐价格上涨0.4%，衣着、生活用品及服务价格均上涨0.2%，居住价格上涨0.1%；交通和通信价格下降0.2%。
**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读2017年4月份CPI数据：
从环比看，CPI上涨主要是受非食品价格上涨的影响。非食品价格环比上涨0.2%，影响CPI上涨0.18个百分点。受清明节和劳动节假期影响，4月份飞机票、宾馆住宿和旅行社价格环比分别上涨6.4%、3.3%和1.7%，上述三项合计影响CPI上涨约0.05个百分点；部分地区启动医疗服务价格改革，医疗保健价格环比上涨0.7%，影响CPI上涨约0.06个百分点；房租和装修费用价格继续上涨，带动居住价格上涨0.1%，影响CPI环比上涨约0.03个百分点。食品价格受鲜菜和猪肉等价格继续下降的影响环比下降0.6%，影响CPI下降约0.11个百分点。 从同比看，4月份CPI上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，但比一季度平均涨幅低0.2个百分点。非食品价格同比上涨2.4%，影响CPI上涨约1.90个百分点。其中，医疗保健价格上涨5.7%，旅游价格上涨4.2%，交通和教育服务价格均上涨3.4%，居住价格上涨2.4%。食品价格同比下降3.5%，影响CPI下降约0.73个百分点。其中，鲜菜价格下降21.6%，蛋、猪肉、禽肉价格分别下降11.4%、8.1%和2.7%。 据测算，在4月份1.2%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素和新涨价因素均为0.6个百分点。 4月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，比上月扩大0.1个百分点，保持基本平稳态势。（完）
参看详情，请点击统计局网站here
here (发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
路透上海6月21日 - 中国银行间债市周三早盘弱势震荡，现券收益率略涨，利率互换(IRS)较上日升1个bp(基点)左右。交易员称，公开市场两周来首现单日净回笼，显示货币政策中性不改，季末将近资金面谨慎预期亦抬头，抑制债市交投情绪。
* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台
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