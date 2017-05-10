新闻稿：中国4月CPI同比上涨1.2%，环比上涨0.1%--国家统计局

一、各类商品及服务价格同比变动情况 4月份，食品烟酒价格同比下降1.8%，影响CPI下降约0.56个百分点。其中，鲜菜价格下降21.6%，影响CPI下降约0.65个百分点；蛋价格下降11.4%，影响CPI下降约0.07个百分点；畜肉类价格下降4.6%，影响CPI下降约0.23个百分点（猪肉价格下降8.1%，影响CPI下降约0.24个百分点）；水产品价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.11个百分点；鲜果价格上涨5.9%，影响CPI上涨约0.10个百分点；粮食价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 其他七大类价格同比均有所上涨。其中，医疗保健价格上涨5.7%，其他用品和服务价格上涨3.4%，教育文化和娱乐价格上涨2.6%，居住价格上涨2.4%，交通和通信、衣着、生活用品及服务价格分别上涨1.8%、1.3%和0.8%。 据测算，在4月份1.2%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.6个百分点，新涨价因素约为0.6个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 4月份，食品烟酒价格环比下降0.3%，影响CPI环比下降约0.09个百分点。其中，鲜菜价格下降5.0%，影响CPI下降约0.12个百分点；畜肉类价格下降1.2%，影响CPI下降约0.06个百分点（猪肉价格下降2.0%，影响CPI下降约0.05个百分点）；鲜果价格上涨1.9%，影响CPI上涨约0.03个百分点；水产品价格上涨1.5%，影响CPI上涨约0.03个百分点。 其他七大类价格环比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务价格均上涨0.7%，教育文化和娱乐价格上涨0.4%，衣着、生活用品及服务价格均上涨0.2%，居住价格上涨0.1%；交通和通信价格下降0.2%。

从环比看，CPI上涨主要是受非食品价格上涨的影响。非食品价格环比上涨0.2%，影响CPI上涨0.18个百分点。受清明节和劳动节假期影响，4月份飞机票、宾馆住宿和旅行社价格环比分别上涨6.4%、3.3%和1.7%，上述三项合计影响CPI上涨约0.05个百分点；部分地区启动医疗服务价格改革，医疗保健价格环比上涨0.7%，影响CPI上涨约0.06个百分点；房租和装修费用价格继续上涨，带动居住价格上涨0.1%，影响CPI环比上涨约0.03个百分点。食品价格受鲜菜和猪肉等价格继续下降的影响环比下降0.6%，影响CPI下降约0.11个百分点。 从同比看，4月份CPI上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.3个百分点，但比一季度平均涨幅低0.2个百分点。非食品价格同比上涨2.4%，影响CPI上涨约1.90个百分点。其中，医疗保健价格上涨5.7%，旅游价格上涨4.2%，交通和教育服务价格均上涨3.4%，居住价格上涨2.4%。食品价格同比下降3.5%，影响CPI下降约0.73个百分点。其中，鲜菜价格下降21.6%，蛋、猪肉、禽肉价格分别下降11.4%、8.1%和2.7%。 据测算，在4月份1.2%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素和新涨价因素均为0.6个百分点。 4月份，扣除食品和能源的核心CPI同比上涨2.1%，比上月扩大0.1个百分点，保持基本平稳态势。（完）