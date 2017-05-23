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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 13:07 BJT

新加坡数据：4月核心CPI同比上升1.7%，创2014年10月以来最高升幅

路透新加坡5月23日 - 新加坡周二公布的数据显示，4月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.7%，高于市场预估，并创2014年10月以来最高升幅。

路透调查的分析师预估中值为，新加坡4月核心CPI较上年同期上升1.3%。3月时核心CPI同比上升1.2%。

4月整体CPI较上年同期升0.4%，为去年12月以来最低升幅。

路透调查的分析师预估中值为，新加坡4月整体CPI较上年同期上升0.7%。3月时整体CPI同比上升0.7%。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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