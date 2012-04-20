中移动香港下周将推4G LTE数据服务

路透香港4月20日电---全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)的香港分支宣布,将於下周推出新一代4G LTE流动数据服务,并包括全港首创的中港两地数据共用服务计划.

中国移动香港有限公司的新闻稿称,该全新的4G LTE服务提供的数据传输将较3G(第三代流动通讯)快50倍.该服务将於本月25日(下周三)正式推出.预期在今年底,4G LTE网络室外覆盖可达现有网络的100%覆盖水平,室内覆盖可达80%水平.

"我们对4G LTE技术发展前景非常乐观,相信各营运商会把网络发展重点转移至4G LTE."中国移动香港行政总裁李帆风表示.

他并指出,从各手机制造商得悉,2012年将有多达20款4G LTE手机及平板电脑应市,估计整体4G LTE的发展步伐将比当年的3G快.

此外,中国移动香港由今天起为本地客户提供中港两地数据融合共用的月费计划,令客户可节省外游时的数据漫游开支.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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