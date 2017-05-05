标题新闻：加拿大4月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为62.4，未经调整为58.5

香港个股：国美电器增发1亿美元三年期债券，年息率5%
路透香港6月21日 - 中国主要家电零售商--国美电器宣布，将增发1亿美元三年期债券，年息率为5%；与其3月份发行的4亿美元三年期债券为单一系列。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透香港6月21日 - 中国主要家电零售商--国美电器宣布，将增发1亿美元三年期债券，年息率为5%；与其3月份发行的4亿美元三年期债券为单一系列。
路透上海6月21日 - 中国股市沪综指 周二收跌0.14%。沪深证交所融资融券余额 当日增加0.2亿元人民币，连续两日上升；两市两融余额为8,718.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 6/20 5,116.9 3,601.6 8,718.5 0.2 3,140.01 6/19 5,116.4 3,601.9 8,718.3 19.9 3,144.37 6/16 5,104.5 3,593.9 8,6
路透上海6月21日 - 中国湖南攸县农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有516家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模149,034亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30