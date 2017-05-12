新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行

路透上海5月12日 - 以下为中国人民银行周五公布的“2017年4月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长10.5%，狭义货币增长18.5%

4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。

二、当月人民币贷款增加1.1万亿元，外币贷款减少54亿美元

4月末，本外币贷款余额117.65万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额111.92万亿元，同比增长12.9%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低1.5个百分点。当月人民币贷款增加1.1万亿元，同比多增5422亿元。分部门看，住户部门贷款增加5710亿元，其中，短期贷款增加1269亿元，中长期贷款增加4441亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5087亿元，其中，短期贷款增加1554亿元，中长期贷款增加5226亿元，票据融资减少1983亿元;非银行业金融机构贷款增加140亿元。

月末外币贷款余额8313亿美元，同比增长4.2%，当月外币贷款减少54亿美元。

三、当月人民币存款增加2631亿元，外币存款增加53亿美元

4月末，本外币存款余额161.27万亿元，同比增长10.3%。月末人民币存款余额155.91万亿元，同比增长9.8%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和3.1个百分点。当月人民币存款增加2631亿元，同比少增5692亿元。其中，住户存款减少1.22万亿元，非金融企业存款增加452亿元，财政性存款增加6425亿元，非银行业金融机构存款增加5337亿元。月末外币存款余额7775亿美元，同比增长16.6%，当月外币存款增加53亿美元。

四、4月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.65%，质押式债券回购月加权平均利率为2.8%

4月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交56.53万亿元，日均成交2.98万亿元，日均成交比上年同期下降1.7%。其中，同业拆借日均成交同比下降12.3%，现券日均成交同比下降23.5%，质押式回购日均成交同比增长7.9%。

4月份同业拆借加权平均利率为2.65%，分别比上月和上年同期高0.03个和0.54个百分点；质押式回购加权平均利率为2.8%，比上月低0.04个百分点，比上年同期高0.69个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3369亿元，直接投资人民币结算业务发生915亿元

4月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2515亿元、854亿元、260亿元、655亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。(完)

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