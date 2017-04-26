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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 17:20 BJT

路透调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6，维持较好扩张态势

    * 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI
    * 公布项: 中国4月官方制造业PMI
    * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时
    * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4

    路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预
计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提
振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好
。
    
    “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订
单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51
之上比较好的扩张水平。
    
    他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信心提振比较明显。具体来说，三方面因
素支撑制造业向好，一是国内需求明显有改善，其中有基建拉动作用，也有跟消费相关的制造业需求比较充足
的因素；二是海外需求回暖，中国出口从去年四季度开始一直在改善；三是价格因素，工业领域中上游价格回
暖比较明显，而这一块制造业相对集中，带动利润改善，促进制造业复苏。
    
    中国经济春意盎然，一季度GDP增速创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显
示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增
长惯性。    
    
    中国银行投资银行与资产管理部丁孟亦乐观认为，PMI至少与上月持平。
    
    “微观层面看，信贷数据延续了一季度向好的状态；宏观数据则保持不错的势头，工业生产、消费、投资
数据都还不错；另外，外部需求逐步回升，库存周期也带动经济上升。综合来看，复苏势头并没出现变化。”
他称。

    中国中共中央政治局周二召开会议表示，中国当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面
临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。
    
    不过，刘学智认为，经济短期回暖向好，但中长期增长还没有完全形成。此前，交通银行金融研究中心唐
建伟在报告中指出，由于一季度经济回暖仍是依赖加杠杆拉动投资等传统动能的支撑，经济的效率并没有提升
反而有所下降，同时结构失衡的问题仍然存在，此时断言进入新增长周期似乎为时过早。    
    
    下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:
 3月   2月   2017年1   2016年12   11月  10月  9月   8月   7月   6月  5月   4月   3月   2月  1月
             月        月                                                                   
 51.8  51.6  51.3          51.4   51.7  51.2  50.4  50.4  49.9  50   50.1  50.1  50.2  49   49.4
  
    中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益
于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良
好，有望延续至二季度。
    
    制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以
上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）

 (发稿 陈君；审校 曾祥进)
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