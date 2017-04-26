路透调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6，维持较好扩张态势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信心提振比较明显。具体来说，三方面因 素支撑制造业向好，一是国内需求明显有改善，其中有基建拉动作用，也有跟消费相关的制造业需求比较充足 的因素；二是海外需求回暖，中国出口从去年四季度开始一直在改善；三是价格因素，工业领域中上游价格回 暖比较明显，而这一块制造业相对集中，带动利润改善，促进制造业复苏。 中国经济春意盎然，一季度GDP增速创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显 示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增 长惯性。 中国银行投资银行与资产管理部丁孟亦乐观认为，PMI至少与上月持平。 “微观层面看，信贷数据延续了一季度向好的状态；宏观数据则保持不错的势头，工业生产、消费、投资 数据都还不错；另外，外部需求逐步回升，库存周期也带动经济上升。综合来看，复苏势头并没出现变化。” 他称。 中国中共中央政治局周二召开会议表示，中国当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面 临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。 不过，刘学智认为，经济短期回暖向好，但中长期增长还没有完全形成。此前，交通银行金融研究中心唐 建伟在报告中指出，由于一季度经济回暖仍是依赖加杠杆拉动投资等传统动能的支撑，经济的效率并没有提升 反而有所下降，同时结构失衡的问题仍然存在，此时断言进入新增长周期似乎为时过早。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 3月 2月 2017年1 2016年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月 月 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益 于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 陈君；审校 曾祥进)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。