路透调查：中国4月官方制造业PMI料较上月轻微回落至51.6，维持较好扩张态势

* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信心提振比较明显。具体来说，三方面因 素支撑制造业向好，一是国内需求明显有改善，其中有基建拉动作用，也有跟消费相关的制造业需求比较充足 的因素；二是海外需求回暖，中国出口从去年四季度开始一直在改善；三是价格因素，工业领域中上游价格回 暖比较明显，而这一块制造业相对集中，带动利润改善，促进制造业复苏。 中国经济春意盎然，一季度GDP增速创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显 示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增 长惯性。 中国银行投资银行与资产管理部丁孟亦乐观认为，PMI至少与上月持平。 “微观层面看，信贷数据延续了一季度向好的状态；宏观数据则保持不错的势头，工业生产、消费、投资 数据都还不错；另外，外部需求逐步回升，库存周期也带动经济上升。综合来看，复苏势头并没出现变化。” 他称。 中国中共中央政治局周二召开会议表示，中国当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面 临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。 不过，刘学智认为，经济短期回暖向好，但中长期增长还没有完全形成。此前，交通银行金融研究中心唐 建伟在报告中指出，由于一季度经济回暖仍是依赖加杠杆拉动投资等传统动能的支撑，经济的效率并没有提升 反而有所下降，同时结构失衡的问题仍然存在，此时断言进入新增长周期似乎为时过早。 下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览: 3月 2月 2017年1 2016年12 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 月 月 51.8 51.6 51.3 51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出近五年新高和近三年高位，主要得益 于供需两端同时扩张，企业生产活跃、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完） (发稿 陈君；审校 曾祥进)