第四季亚洲企业景气指数连续下滑 但中印指数大幅上升

路透新加坡12月18日 -汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)最新亚洲企业景气调查显示，第四季亚洲大型企业的信心急剧下滑，延续上个季度的下降态势。全球经济不确定性和成本扬升，使得该地区企业承压。

第四季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从2013年第三季的66降至62，为2012年第三季以来最低。指数高于50显示企业对未来前景乐观。

泰国政治动荡以及菲律宾台风对亚洲经济造成冲击，这两国的企业景气指数分别为40和58，均是该调查自2009年开始以来两国的最低水平。

尽管中国和印度企业景气指数分别高居75和82支撑整体指数，但韩国等出口依赖型北亚经济体以及新加坡等亚洲交易枢纽的指数下滑，凸显全球企业状况仍然疲弱。

“全球经济复苏势头仍然非常脆弱，”西南证券研究员张仕元称，“一个根本性问题是债务仍然非常多。这是个定时炸弹，一旦货币和财政政策没有协调好，就可能爆炸。”

调查显示汽车产业最为负面，指数为33，较前季的63陡降，接着是第四季得分为50的食品和资源行业。

该指数调查了亚太地区11个经济体的超过100家大型公司，包括现代重工(009540.KS)、迅销(FastRetailing)(9983.T)和International Container Terminal Services Inc (ICTSI)(ICT.PS)，包括房地产、金融和科技等在内的多个领域。

汤森路透与英士国际商学院(INSEAD)在12月2日至13日联合进行了此次调查。

128家回复问答的企业中，有三分之二对前景持中性看法，不到30%看法正面。

**东南亚受创，但中印提供支撑**

在今年稍早仍相对乐观的东南亚国家联盟(ASEAN)中，马来西亚是仅存的唯一亮点，得分75，高于上季的69。

相比之下，泰国企业在亚洲国家之中看法最为负面，景气指数为40，较前季的71锐降，因政治不确定性的迹象持续。

菲律宾企业景气指数自前季的满分100大跌至58，因11月初台风“海燕”造成了严重破坏。

北亚经济体中，日本企业景气指数自第三季的63回落至55，因安倍经济学带来的提振作用消退。韩国企业景气指数仍持稳在中性的50。

带来一丝亮光的是中国。中国企业景气指数第四季回升至75，今年初为持稳在50。

“中国企业显得很乐观，预期海外对中国出口的需求将有所改善。这种希望源自于中国政府第三季宣布的改革措施，同时收入水平上升将推动支出增加，这也是看法乐观的原因，”首尔大宇证券的中国市场分析师崔红梅说。

印度的乐观前景亦支持该国企业景气指数从前季的67升至82，制造业状况改善促使该国贸易赤字在2013年4-11月缩窄23%。

**成本上涨拖累防御类版块**

细化到各版块来看，亚洲建筑业最为乐观，景气指数连续第二个季度达到满分100，其后为制药和房地产版块，景气指数均为75。

食品和零售等防御类版块的景气指数均较前季下滑至50，企业称成本增加是最大的风险。(完)

(编译 田建华/石冠兰/李爽/侯向明/杜明霞；审校 张涛/张荻/蔡美珍)

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