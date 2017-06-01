路透基点：中国华住酒店集团签署5亿美元贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，纳斯达克上市的中国华住酒店集团签署了其首个5亿美元三年期到期一次性偿还贷款，为其收购国内同业提供资金支持。
这笔贷款平分为定期贷款和循环信贷，在市场获得热烈响应，签约是在5月18日，随后在5月24日全额提款。
德意志银行独家担任牵头行兼簿记行，最高综合收益为210个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。
华住酒店集团周一称，以36.5亿元人民币(5.35亿美元)收购桔子水晶酒店的交易已于5月25日完成。两家公司是在2月27日宣布最终协议的。
桔子水晶酒店集团总部位于北京，是精品酒店经营业者，成立于2006年，在中国有逾100家酒店，主要分布在大城市。
根据华住酒店集团公告，截至3月底，华住酒店集团旗下的酒店达3,336家，客房335,900间，主要侧重于经济型和中档酒店领域。
华住酒店集团为借款人，其所持桔子水晶酒店的股份为上述贷款的抵押。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为