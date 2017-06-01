路透基点：中国华住酒店集团签署5亿美元贷款--TRLPC

路透6月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，纳斯达克上市的中国华住酒店集团签署了其首个5亿美元三年期到期一次性偿还贷款，为其收购国内同业提供资金支持。

这笔贷款平分为定期贷款和循环信贷，在市场获得热烈响应，签约是在5月18日，随后在5月24日全额提款。

德意志银行独家担任牵头行兼簿记行，最高综合收益为210个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。

华住酒店集团周一称，以36.5亿元人民币(5.35亿美元)收购桔子水晶酒店的交易已于5月25日完成。两家公司是在2月27日宣布最终协议的。

桔子水晶酒店集团总部位于北京，是精品酒店经营业者，成立于2006年，在中国有逾100家酒店，主要分布在大城市。

根据华住酒店集团公告，截至3月底，华住酒店集团旗下的酒店达3,336家，客房335,900间，主要侧重于经济型和中档酒店领域。