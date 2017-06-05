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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 17:45 BJT

路透基点：裕融租赁首涉境内贷款市场，筹办5亿元人民币贷款--TRLPC

路透6月5日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，裕融租赁有限公司首次进入境内贷款市场，筹办5亿元人民币(7,300万美元)三年期贷款。

星展银行(中国)是该交易的唯一牵头行兼簿记行。贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的99%。中国人民银行1-5年贷款基准利率为4.75%。

贷款用于再融资和一般企业用途。

18个月的宽限期结束后将每半年还款一次，分四次偿还，第一至第三次每次还款15%，第四次还款55%。贷款平均期限为2.7年。

银行会议定于周五在借款人的苏州办公室举行。

母公司裕融企业有限公司为担保人。裕融租赁和裕融企业均为裕隆集团所有。

裕融租赁于2010年在苏州成立，截止2016年9月底资产总额为16亿元人民币。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)
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