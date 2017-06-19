路透基点：中国林产品公司首现境内联贷市场寻5亿元人民币贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国有企业中国林产品公司首次亮相境内联贷市场，寻求5亿人民币(7,300万美元)三年期定期贷款来补充运营资本。
该联贷案上周五启动，富邦银行(中国)为独家牵头行兼簿记行。
贷款利率为中国人民银行相应贷款基准利率的105%(中国央行三年期定期贷款基准利率为4.75%)。平均期限为2.7年。
参贷行可以三种方式参与：
承贷1亿元人民币或以上的银行，获得牵头行头衔，以及75个基点的前端费用；承贷7,500万-9,900万元人民币的银行，获得主办行头衔，以及65个基点的前端费用；承贷5,000万-7,500万元人民币或以上的银行，获得安排行头衔，以及55个基点的前端费用。
在7月17日或之前承贷的，还可获得10个基点的提前参贷费。7月底为最后回复截止日期。
18个月的宽限期过后，以每半年、非等额方式还款：第一、二和三期每期偿还10%，第四期偿还70%。
借款人为中国林业集团的全资子公司，中国林业集团将作为本项贷款的担保方。中国林业集团为央企，由国资委监管。
中国林产品公司主要经营境外森林资源开发，木材及木制品、纸浆及纸张、煤炭及焦炭、橡胶等大宗商品的经营销售及进出口，相关产品的仓储物流服务等，公司总部设在北京。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为