路透基点：中国正通寻求5亿元人民币两年期在岸贷款--TRLPC

路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的中 国正通汽车服务控股有限公司正在在岸贷款市场上寻求5亿元人民币(7,30 0万美元)两年期贷款，仅仅几周前该公司刚刚完成一笔三年期离岸贷款的 筹措。 该笔在岸贷款利率为中国人民银行基准利率的100%，贷款平均年限为 1.65年，从第六个月开始分批每半年不等额偿还：10%(1–2)，20%(3)，6 0%(4)。 承贷截止日期为3月中旬。 所筹资金用于一般公司用途，包括但不限于现有债务偿还。 正通汽车下属公司--武汉正通联合实业投资集团有限公司为该笔贷款 的借款人。 正通汽车旗下的深圳市中汽南方投资集团有限公司为担保人。 摩根士丹利为管理行和协调行。(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)