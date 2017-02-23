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亚洲 | 2017年 2月 23日 星期四 16:10 BJT

路透基点：华住酒店集团筹措5亿美元三年期贷款用于并购--TRLPC

    路透2月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，纳斯达克上市
的中国华住酒店集团已委托德意志银行筹集5亿美元三年期到期一次性偿
还贷款，所筹资金将用于其对中国一家连锁酒店的意向收购，标志着华住
首次进入贷款市场。
    
    消息人士称，该笔贷款均分为定期贷款和循环贷款，贷款利率较伦敦
银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。
    
    德意志银行推出分四个层次参贷的一般银团贷款：    
    承贷7,500万美元或以上者，获得牵头行兼簿记行头衔，210个基点的
综合收益和105个基点的前端费；承贷5,000万美元或以上者，获得牵头行
头衔，205个基点的综合收益和90个基点的前端费；承贷3,000万美元或以
上者，获得主办行头衔，200个基点的综合收益和75个基点的前端费；承
贷1,500万美元或以上者，获得安排行头衔，195个基点的综合收益和60个
基点的前端费。
    
    银行回覆截止日期为3月27日，银行演示定于3月2日在香港进行。(完
) (编译 王琛；审校 龚芳)
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