路透基点：华住酒店集团筹措5亿美元三年期贷款用于并购--TRLPC

路透2月23日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，纳斯达克上市 的中国华住酒店集团已委托德意志银行筹集5亿美元三年期到期一次性偿 还贷款，所筹资金将用于其对中国一家连锁酒店的意向收购，标志着华住 首次进入贷款市场。 消息人士称，该笔贷款均分为定期贷款和循环贷款，贷款利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点。 德意志银行推出分四个层次参贷的一般银团贷款： 承贷7,500万美元或以上者，获得牵头行兼簿记行头衔，210个基点的 综合收益和105个基点的前端费；承贷5,000万美元或以上者，获得牵头行 头衔，205个基点的综合收益和90个基点的前端费；承贷3,000万美元或以 上者，获得主办行头衔，200个基点的综合收益和75个基点的前端费；承 贷1,500万美元或以上者，获得安排行头衔，195个基点的综合收益和60个 基点的前端费。 银行回覆截止日期为3月27日，银行演示定于3月2日在香港进行。(完 ) (编译 王琛；审校 龚芳)