路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC

****主要国家经济指标预测--6月21日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
润泰全球的50亿台币案包括A部分50亿循环贷款，及B部分20亿台币担保。A部分及B部分合计不得超过50亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率1.7%，B部分的年度担保费用为60个基点。
承贷10亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔，前端费13个基点；
承贷8-9.99亿台币者，获得协办行头衔，费用8个基点；
承贷5-7.99亿台币者，获得参贷行头衔，费用4个基点。
回覆期限为6月23日。
这项融资由润泰全球董事长及总经理担保，担保品为Concord Greater China(BVI)股份。
贷款资金用于2012年10月一笔50亿台币五年期循环贷款的再融资，以及营运资本用途。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月19日当周 6月21日(三) 2100 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 6月22日(四) 暂无重要经济数据公布。 6月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月26日当周 6月26日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 41.7 出口(亿新西兰元) -- 47.5 贸易收支(亿新西兰元)