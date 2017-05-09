路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC

路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。

润泰全球的50亿台币案包括A部分50亿循环贷款，及B部分20亿台币担保。A部分及B部分合计不得超过50亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率1.7%，B部分的年度担保费用为60个基点。

承贷10亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔，前端费13个基点；

承贷8-9.99亿台币者，获得协办行头衔，费用8个基点；

承贷5-7.99亿台币者，获得参贷行头衔，费用4个基点。

回覆期限为6月23日。

这项融资由润泰全球董事长及总经理担保，担保品为Concord Greater China(BVI)股份。