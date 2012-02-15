热谈：中国调整外储投资结构 500亿美元注资中投

* 国家外管局调整外储投资结构

* 或以海外平台注资中投国际500亿美元

* 非央行直接注资易消除法律障碍

* 但央行仍为中投理论上的股东

* 央行、财政部、中投选择低调或为减少市场影响

作者 毕晓雯/谢衡

路透香港/北京2月15日电---有关中国主权财富基金--中投公司CIC.UL获央行500亿美元注资消息经媒体报导後引发热议,但央行、财政部及中投这三家利益相关方却一直秘而不宣,中投董事长楼继伟一句"看年报"的回应更是耐人寻味.

而据路透获得的最新消息,该笔资金来源并非中国央行直接以外汇储备注资,而是现在外汇储备投资结构的调整.这也意味着,中国外汇储备的管理机构--国家外管局旗下的外汇储备司才是此次注资的真正操盘人.

同时,由於外管局储备司管理的外汇资金只能用於海外投资,此500亿美元的投资将成为中投首个海外子公司--中投国际(香港)的注册资本金.

"中投对这个方案很满意."一位熟知情况的人士对路透表示,"央行直接注资有法律障碍,这是各方权衡再三後,最有效率的方案."

另有接近此事的人士透露,外管局储备司管理和投资外汇储备的组合很多,包括美国国债、欧洲国债、委托理财、投资股权等;此外,外管局还设立了数个海外投资公司以管理外汇储备资产,已公开信息显示设在香港的华安投资公司为主力阵容之一,管理着约4,000亿美元的外汇资产.

"只能从理论上说,央行是中投子公司中投国际的股东."上述消息人士之一称.而另一位相关人士在回答路透有关央行是否为中投国际的股东时,则表示"差不多".

市场分析人士亦指,结合楼继伟"看年报"的回应,该笔投资的主体或来源於外管局的海外平台公司.

中投国际注册成立於2010年11月,当时并未公布该公司的注册资本金.去年11月,中投发布公告称,该公司职能及人员逐步到位,其业务范围将涉及公开市场股票投资、公开市场债券投资、非公开市场投资和经济研究等方面.

路透去年底曾援引消息人士称,中投很快将获得500亿美元的第二次注资,以继续加大其对海外市场的投资力度.近日,国内媒体财新则在其最新出版的周刊中报导称,中投已於去年底开始陆续获得注资资金,目前500亿美元已全部到帐.

中投公司是全球最大的主权财富基金之一,初始注册资本金为2,000亿美元,是2007年财政部通过发行特别国债的方式筹集15,500亿元人民币,购买等额外汇储备注入形成.其目标为持有、投资和管理部分国家外汇资产,以获取风险调整後的良好投资回报.

**绕开法律障碍,以求资金快速到帐**

中投从开始寻求二次注资至今已逾二年,其间的方案几经变化,包括成立金融国资委、剥离汇金等大格局的讨论,也有央行借款给中投、或财政部再发特别国债,以及央行直接注资等战术方案.但操作的方式都绕不开相关的法律障碍.

《中国人民银行法》中明确规定,不得对政府财政透支,不得直接认购、包销国债和其他政府债券;不得向地方政府、各级政府部门提供贷款,不得向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款.

"发特别国债耗时长、央行直接注资或借款给中投都算违法,但外管局调整外汇储备投资结构的方式,则避开了上述问题."上述消息人士中的一位称,"关键是很有效率."

从2008年开始爆发的全球金融危机已延续至今,全球不少企业在去贡杆化的要求下加大对资金的渴求,各类投资机会也频频出现.而握有全球最高外汇储备的中国被视为最有实力的买家之一.

截止去年底,中国官方外汇储备已高达近3.2万亿美元.

而中投公司的投资风格也逐渐成熟,并於2010年开始加大投资力度.但令其苦恼的是,自首次获得2,000亿美元的资本金後,中投就再也没有获得过政府的注资.

据其2010年报显示,截止当年末,中投管理的资产规模已超过4,000亿美元,但帐面现金余额仅为144.8亿美元.另据公开信息,中投在2011年,已分别投资31.5亿美元收购法国燃气苏伊士集团旗下公司股权、及以17.5亿美元受让美国银行所持建行H股(0939.HK)等,现金可谓已捉襟见肘.

中国建设银行资深外汇研究员赵庆明博士指出,此次注资如果是现有外汇储备投资结构的一个调整,则与央行当年注资汇金时的目的完全不同."当时是为了国有银行实现改制,不是以盈利为目的."他称,"但这次,完全是以盈利为目的."

**低调可减少对国际市场影响**

市场分析人士并指出,鉴於此次注资方式为调整现有外汇储备投资结构,各方选择低调,还可有利於避免海外疲弱市场再度受惊.

一位专司美债投资的香港专业人士指出,中国在投资市场的影响还是挺大的,500亿美元调整投资结构,很容易引起市场的猜测,"不管是减持美债、欧债,还是其他资产,悄悄做,没问题.只要一宣布,就难免引起市场波动."

中国从未公布过外汇储备投资结构.据美国财政部数据显示,中国去年连续两个月减持美国国债,截止11月末的持有量为1.13万亿美元;此外,中国还持有欧洲债券、日本国债等.

上述香港的专业投资人士指,中国外汇储备的投资回报一直不错.特别是去年美国国债是大牛市,中国外汇储备的投资收益相当可观,"这500亿就是小意思."

2010年,中投公司全球投资组合全年收益率达到11.7%,自成立以来的累计年化收益率则为6.4%.(完)

--审校 张喜良路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。