美股标普500指数连续第三日下挫

* 住宅建筑商信心数据提振楼市相关股票

* 希腊组建政府磋商破裂後将再度进行选举

* Chesapeake股价触及2009年3月以来最低

* 道指收跌0.5%,标普500指数收挫0.6%,Nasdaq指数回落0.3%

路透纽约5月15日电---美国股市周二收低,为过去10日来第八日下降,因希腊政治僵局的不确定性令投资者有理由保持谨慎,卖家在尾盘时段大举进场.

标准普尔500指数连续第三日下挫,因希腊组建政府的尝试失利,激发该国拒绝接受欧盟救助条款的可能性.

盘中多数时间在平盘上下游走後,股市走低,因缺乏正面消息逆转负面情绪.

"那些希望市场在过去八个交易日小幅反弹的投资者不敢继续持有这样的想法,因为真的没有任何迹象显示整体形势已经改变,"Knight Capital执行董事Peter Kenny表示.

对欧元区动荡及其对全球经济影响的担忧打压能源和材料类股,美国原油期货连续第三日下滑.标普能源指数.GSPE和标普材料指数.GSPM均下降1.5%.

美国4月零售销售增长0.1%,略低於市场预期.但商务部公布的相关细节表明潜在需求强劲,且纽约制造业活动回升,缓解了该国经济增长停滞的担忧.

周二的跌势致使标准普尔500指数从4月初高位下降逾6%,令一些投资者乐观认为,跌势可能接近尾声,因股价变得更具吸引力.

"市场可能微跌,但不会跌的太多.很难忽略基本面因素--很显然,基本面和价格都有些好的方面,"Premier/First Allied Securities资深财富策略师Mark Martiak称.

数据显示,住宅建筑商人气在5月升至五年来最高水准,助力推升该板块股价.费城股票交易所楼市相关股票指数.HGX上涨0.6%.但家得宝(Home Depot Inc.)(HD.N)股价下降2.4%至48.67美元,对道指构成最大拖累,此前该公司公布的季度营收不及华尔街预期.

道琼工业指数.DJI收跌63.35点,或0.5%,至12,632.00点;标准普尔500指数.SPX收挫7.69点,或0.57%,至1,330.66点.Nasdaq指数.IXIC下滑8.82点,或0.3%,至2,893.76点.

摩根大通(JPM.N)涨1.3%,报36.24美元,本周大致持平,上周跌逾11%,因披露出该行交易亏损至少在20亿美元.各方不断向摩根大通施压,要求其收回发放给那些监管巨亏交易高管的部分奖金.

雅芳(AVP.N)重挫9.7%,报18.71美元.Coty Inc周一表示,撤回对雅芳作价107亿美元的收购要约,因雅芳错过展开收购协商的最後期限.

天然气生产商Chesapeake Energy Corp (CHK.N)盘中一度大跌7.8%,至2009年3月以来最低水准14.31美元,此前其信用评级被调降,而且有消息称,该公司将把借贷规模从原计划的30亿美元扩大至40亿美元,因其面临流动性紧缺问题.该公司股价最终收低5.6%,报14.65美元.

社交网站Facebook上调其首次公开发行(IPO)的价格区间,计划筹资逾120亿美元,这使该公司估值可能超过1,000亿美元.

对Facebook股票IPO需求高涨的种种迹象,促使买家吸纳其他社交媒体企业的股票,在线游戏出版商Zynga Inc (ZNGA.O)大涨7.7%,报8.56美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约72.2 亿股,高於67.8亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约1:2,Nasdaq市场约为11:14.(完)

--编译 王翔琼/于春红;审校 母红

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