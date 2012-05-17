美股标普500指数连跌五天

* 标普500指数从近期高位下挫6%,卖压加重

* 沃尔玛公布业绩後上涨,GameStop下滑

* Facebook IPO定价38美元,周五开始交易

* 道指收跌1.2%,标普500指数收低1.5%,Nasdaq指数下跌2.1%

路透纽约5月17日电---美国股市周四触及四个月低位,因西班牙公债收益率不断上升,投资人对该国银行业的忧虑加重,且另一轮疲弱的数据减弱美国经济复苏的希望.

对欧元区情势发展的担忧日盛且经济数据乏善可陈,拖累标普500指数连挫五日.该指数收在1月中来最低水准,自首季来的升幅回吐逾半.

"股市的买兴不高,"Seaport Securities Corp董事总经理Jason Weisberg表示,"欧洲形势风险严峻,投资人对玩'打地鼠'的游戏已经厌烦了."

道琼工业指数.DJI收跌156.06点,或1.24%,至12,442.49点;标准普尔500指数.SPX收挫19.94点,或1.51%,至1,304.86点.Nasdaq指数.IXIC下滑60.35点,或2.1%,至2,813.69点.

卡特彼勒(CAT.N)下挫4.5%,报87.77美元,对道指拖累最大,此前该公司经销商公布4月销售放缓.道指在过去12个交易日中有11日收低.

美国4月领先指标下滑,为七个月首见,另外费城联储制造业数据触及9月来最低.

美国上周初请失业金人数未见改善,显示招聘仍乏力.

西班牙世界报(El Mundo)周四称,上周被收归国有的西班牙Bankia银行(BKIA.MC),其客户自上周三起已经从银行账户提取逾10亿欧元(13亿美元)资金.该报是从昨天的董事会会议获取到相关信息.

有关部分希腊银行面临紧急注资需求的消息殃及人气,拖累近几周疲弱的风险资产进一步下滑.CBOE波动性指数.VIX跳升9.3%,触及12月中来最高.

由於最近几个交易日升势昙花一现的形态,多头认为没有理由对抗卖压.

Facebook Inc (FB.O)为其首次公开招股(IPO)定价为每股38美元,令这一全球最大社交网络的市值超过1,000亿美元.该股将在周五于Nasdaq市场开始交易.

科技股疲软拖累Nasdaq指数大跌.苹果(AAPL.O)下挫2.9%,报530.12美元,高通(QCOM.O)重挫3.3%,报57.16美元.

标普500指数5月迄今跌6.1%,尽管波动预计持续,但跌势的长度令一些分析师预计短期会有反弹.

全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)上扬4.2%,报61.68美元,其公布的季度盈利胜预期.

GameStop Corp (GME.N)暴跌11.1%,报18.52美元,在标普500指数成份股中百分比跌幅最大,该公司预计的第二季盈利不及预期.

今日交投放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约82.5亿股,高於68.1亿股的日成交均值.

纽约证交所涨跌股数分别为412和2,625,Nasdaq市场为483和2,021.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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