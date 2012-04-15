瑞士信贷或宣布裁减5,000人--报载

路透苏黎世4月15日电---瑞士周日报称,瑞士信贷CSGN.VX在公布第一季财报时,可能宣布裁减投资银行部门最多5,000个职位.

该报援引一位高层管理人员的估计称,瑞信可能裁减约5,000个岗位.这位人士称,投行部门"规模过於庞大".

该行定於4月25日公布第一季财报.

2011年末瑞信投资银行家队伍达到20,900人,较年初增加200人.而银行总员工人数大致保持稳定,尽管此前的两轮裁员估计削减了3,500个岗位,占员工总数的7%左右.

投行部门编制和成本过大,已招致瑞信股东的批评,要求执行长Brady Dougan裁员的压力增大.

该行发言人没有对报导置评,亦未对此给予确认.(完)

--编译 郑茵;审校 张涛

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