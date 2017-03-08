路透基点：台湾定颖电子5,000万美元贷款额度分配出炉--TRLPC

路透3月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾定颖电子的5,000万美元三年 期贷款额度分配细节已出炉。 玉山商业银行为原始牵头行兼簿记行(MLAB)，兆丰银行之后加入取得相同头衔。 根据借款人的税前净利润水准而定，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140 -170个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过30个基点，借款方将支付 超出部分的利率。 贷款的借款人为定颖电子及其两家子公司。贷款将用作营运资金。 预定3月17日进行签约。 额度分配如下：(单位为百万美元) 牵头行兼簿记行 玉山商业银行 14.5 兆丰国际商业银行 8 经理行 台湾土地银行 5 台中商业银行 5 合作金库商业银行 5 元大商业银行 5 彰化商业银行 3 第一商业银行 2.5 新光商业银行 2 总计 50 (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)