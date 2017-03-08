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亚洲 | 2017年 3月 8日 星期三 17:54 BJT

路透基点：台湾定颖电子5,000万美元贷款额度分配出炉--TRLPC

    路透3月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾定颖电子的5,000万美元三年
期贷款额度分配细节已出炉。
    
    玉山商业银行为原始牵头行兼簿记行(MLAB)，兆丰银行之后加入取得相同头衔。
    
    根据借款人的税前净利润水准而定，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码140
-170个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过30个基点，借款方将支付
超出部分的利率。
    
    贷款的借款人为定颖电子及其两家子公司。贷款将用作营运资金。
    
    预定3月17日进行签约。
    
    额度分配如下：(单位为百万美元)
    牵头行兼簿记行
    玉山商业银行      14.5
    兆丰国际商业银行  8  
    
    经理行
    台湾土地银行      5        
    台中商业银行      5        
    合作金库商业银行  5        
    元大商业银行      5        
    彰化商业银行      3        
    第一商业银行      2.5      
    新光商业银行      2        
    总计              50
    (完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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