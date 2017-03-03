国际油市：亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚，达到3个月高位

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡 报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更 清洁的燃料而导致供给收缩。 即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。 中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃 料，从而减轻污染。 升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每 日260万桶。 该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏 装置逾40天，进行例行维护。 PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区 截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。 此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据 显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。 德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最 大。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成。永顺油品买入三艘船货，维 多买入剩余的两艘。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。