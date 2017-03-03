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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 20:17 BJT

国际油市：亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚，达到3个月高位

    路透新加坡3月3日 - 亚洲含硫500ppm柴油现货价差走坚至较新加坡
报价每桶升水0.15美元，为11月30日以来最强，因一些炼厂注重于生产更
清洁的燃料而导致供给收缩。
    
    即将到来的北亚炼厂维护季也限制产出。
    
    中石化将在2016-2020年间升级四座炼化基地，以生产更高质量的燃
料，从而减轻污染。
    
    升级后，四座基地(上海、南京、镇海、茂名)的总炼化产能将达到每
日260万桶。
    
    该公司还计划从3月20日起，关闭旗下茂名炼厂日产6万桶的原油蒸馏
装置逾40天，进行例行维护。
    
    PJK International的数据显示，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区
截至3月2日的一周，柴油库存下降2.9%至288万吨。
    
    此前美国的馏分油库存也于上周下降，美国能源资料协会(EIA)数据
显示上周包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存下降92.5万桶。
    
    德国，上个月新车销售出现10月来的首次下降，柴油车型受到打击最
大。
    
    新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成。永顺油品买入三艘船货，维
多买入剩余的两艘。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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