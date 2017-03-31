国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间

《汇市简讯》美元指数窄幅波动，对穆迪调降中国评级反应平淡
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。
韩国的GS Caltex和日本的出光兴产4月将分别关闭一座日产15万桶和20万桶的炼化装置，进行例行维护。
中石化旗下上海石化4月也将对一座日产16万桶的炼化装置进行维护。
另一方面，日本主要炼厂吉坤日矿日石能源周五估计，3月其面向国内消费需求每日处理原油95万桶，比最初计划的低4%，因其增加了成品油的出口。
据PJK International，截至3月30日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)地区的独立柴油库存增长8.3%至约330万吨。
这与新加坡和美国的最新数据形成了对比，后两者的库存都下降了。
印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售4万吨5月7-9日从New Mangalore起运的航煤。
现货市场上，有三笔交易达成，其中两笔是航煤，一笔是柴油。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。