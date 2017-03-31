国际油市：亚洲500ppm柴油现货价差处在小幅升水区间

路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。

韩国的GS Caltex和日本的出光兴产4月将分别关闭一座日产15万桶和20万桶的炼化装置，进行例行维护。

中石化旗下上海石化4月也将对一座日产16万桶的炼化装置进行维护。

另一方面，日本主要炼厂吉坤日矿日石能源周五估计，3月其面向国内消费需求每日处理原油95万桶，比最初计划的低4%，因其增加了成品油的出口。

据PJK International，截至3月30日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)地区的独立柴油库存增长8.3%至约330万吨。

这与新加坡和美国的最新数据形成了对比，后两者的库存都下降了。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售4万吨5月7-9日从New Mangalore起运的航煤。