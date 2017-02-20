国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
“含硫量10ppm柴油的需求还不错，但对500ppm或者含硫量更高的柴油需求受到最近现货招标案的提振，”北亚一炼厂的消息人士说。
“所以这两种品级的价差一直在缩窄，”他说。
他补充道，炼厂或将受此激励而开始以最大产能生产含硫量500ppm柴油，从而使得含硫量10ppm柴油供应收紧。
行业消息人士说，台湾中油出售12万桶3月装运的含硫量0.5%柴油，每桶贴水比新加坡报价略高出1美元。但买家细节无法确认。
日本捷客斯能源已调降该公司2月预计原油加工量，较之前的目标减少约4%，因数家炼厂的二级设备遭遇不明问题。
现货交易方面，有一笔柴油交易，没有航煤交易。 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +