国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄

路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。

“含硫量10ppm柴油的需求还不错，但对500ppm或者含硫量更高的柴油需求受到最近现货招标案的提振，”北亚一炼厂的消息人士说。

“所以这两种品级的价差一直在缩窄，”他说。

他补充道，炼厂或将受此激励而开始以最大产能生产含硫量500ppm柴油，从而使得含硫量10ppm柴油供应收紧。

行业消息人士说，台湾中油出售12万桶3月装运的含硫量0.5%柴油，每桶贴水比新加坡报价略高出1美元。但买家细节无法确认。

日本捷客斯能源已调降该公司2月预计原油加工量，较之前的目标减少约4%，因数家炼厂的二级设备遭遇不明问题。