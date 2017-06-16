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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 16:51 BJT

路透基点：山东清源集团5亿美元三年期贷款案已吸引10家银行参贷--TRLPC

路透6月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，山东清源集团有限公司的5亿美元三年期境外贷款案已吸引10家银行参加一般分销。

牵头行兼簿记行为荷兰银行、德意志银行、荷兰安智银行(ING)、法国兴业银行和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)。这些银行在3月启动了该贷款案。

该笔贷款最高综合收益为370个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点，平均期限为两年。

贷款协议定于下周签署。

中国海洋石油有限公司与清源集团之间拥有一份特定采购协议(offtake agreement)。

清源集团是一家私营企业，成立于1996年，是生产基础石化品的综合企业。此外，集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。(完) (编译 王琛；审校 汪红英)
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