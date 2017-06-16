路透基点：山东清源集团5亿美元三年期贷款案已吸引10家银行参贷--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月16日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，山东清源集团有限公司的5亿美元三年期境外贷款案已吸引10家银行参加一般分销。
牵头行兼簿记行为荷兰银行、德意志银行、荷兰安智银行(ING)、法国兴业银行和澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)。这些银行在3月启动了该贷款案。
该笔贷款最高综合收益为370个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点，平均期限为两年。
贷款协议定于下周签署。
中国海洋石油有限公司与清源集团之间拥有一份特定采购协议(offtake agreement)。
清源集团是一家私营企业，成立于1996年，是生产基础石化品的综合企业。此外，集团旗下还拥有贸易、金融服务和医疗保健等业务。(完) (编译 王琛；审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为