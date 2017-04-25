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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 15:21 BJT

路透基点：太宇股份启动5,100万美元五年期贷款--TRLPC

路透香港4月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，第一商业银行为太宇股份有限公司安排5,100万美元五年期贷款，并担任此案的牵头行兼簿记行。

贷款分为A部分3,100万美元定期贷款，和B部分2,000万美元循环贷。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之间利差超过40个基点，超出部分将由借款人支付。

银行受邀以数个层级参贷：

承贷1,200万美元及以上，任牵头行，前端费30个基点；

承贷800-1,100万美元，任副牵头行，前端费20个基点；

承贷400-700万美元，任经理行，前端费10个基点。

银行答复的截止日期为5月5日。

所筹资金将用作再融资和运营资本。

借款人在泰国的土地、厂房和机械设备为本案抵押品，借款人的台湾上市母公司聚亨企业股份有限公司为本案担保人。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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