表格：美国5月11日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿5月18日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月11日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 247.5 393.1 640.6 287.4 393.1 28,196.5 20,649.1 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 27.8 玉米 705.4 168.0 873.4 771.2 168.0 52,798.6 40,434.5 高粱 56.2 0.0 56.2 56.2 0.0 4,310.5 7,003.8 大豆 355.3 41.5 396.8 370.2 41.5 57,355.1 46,929.0 豆粕 113.5 60.3 173.8 135.2 60.3 9,333.1 9,171.2 豆油 14.9 0.6 15.5 18.0 0.6 876.5 855.8 皮马棉 6.5 5.4 11.9 6.6 5.4 600.5 487.2 陆地棉 120.7 165.0 285.7 182.3 165.4 13,657.7 8,003.1 稻米 30.9 0.0 30.9 34.9 0.0 3,218.4 3,020.4 牛肉 7.6 0.3 7.9 11.0 0.3 380.4 327.2 猪肉 15.6 0.7 16.3 18.0 0.7 584.8 554.1 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。