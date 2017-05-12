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市场报道 | 2017年 5月 12日 星期五 16:44 BJT

全球贵金属：5月11日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓较前日持平

    路透5月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓及同期全球最大白银
ETF--iShares Silver Trust      持仓周四均较周三持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期     变动    增减
    SPDR      27,389,151.1   5月11日    27,389,151.1  5月10日    0.0    0.00%
    iShares  338,610,336.3   5月11日   338,610,336.3  5月10日    0.0    0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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