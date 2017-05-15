表格：截至5月14日当周USDA美国作物生长报告摘要

标题新闻：特朗普总统高级经济顾问柯恩称白宫和众议院共和党议员计划9月上旬向国会提交税改议案
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿5月15日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/14/17 05/07/17 05/14/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 8 10 11 -- - 良 43 43 51 -- - 普通 32 32 30 -- - 差 12 11 7 -- - 很差 5 4 1 -- 玉米种植率 71 47 73 70 棉花种植率 33 21 38 37 大豆种植率 32 14 34 32 稻米种植率 83 76 86 81 春麦种植率 78 54 87 73 稻米出苗率 73 65 75 65 大豆出苗率 8 -- 9 9 玉米出苗率 31 15 41 36 春麦出苗率 40 21 57 44 冬麦抽穗率 63 50 66 57(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选