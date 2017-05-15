表格：截至5月14日当周USDA美国作物生长报告摘要

路透华盛顿5月15日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/14/17 05/07/17 05/14/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 8 10 11 -- - 良 43 43 51 -- - 普通 32 32 30 -- - 差 12 11 7 -- - 很差 5 4 1 -- 玉米种植率 71 47 73 70 棉花种植率 33 21 38 37 大豆种植率 32 14 34 32 稻米种植率 83 76 86 81 春麦种植率 78 54 87 73 稻米出苗率 73 65 75 65 大豆出苗率 8 -- 9 9 玉米出苗率 31 15 41 36 春麦出苗率 40 21 57 44 冬麦抽穗率 63 50 66 57(完) (编译 利棣儿；审校 李军)