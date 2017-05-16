版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 16日 星期二 16:42 BJT

全球贵金属：5月15日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

    路透5月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     黄金持仓及全球最大白银ETF--
iShares Silver Trust     持仓周一均与上周五持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期        变动      增减
    SPDR      27,389,151.1   5月15日    27,389,151.1  5月12日       0.0      0.00%
    iShares  340,976,226.3   5月15日   340,976,226.3  5月12日       0.0      0.00% (完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐