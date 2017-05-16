全球贵金属：5月15日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

中港个股：万科公布新一届董事提名，深地铁三高管被提名非独立董事
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
路透5月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓及全球最大白银ETF-- iShares Silver Trust 持仓周一均与上周五持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,389,151.1 5月15日 27,389,151.1 5月12日 0.0 0.00% iShares 340,976,226.3 5月15日 340,976,226.3 5月12日 0.0 0.00% (完) (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。
自5月以来，沪胶1709合约呈现振荡下跌的弱势运行状态，基本上每次反弹到布林通道中轨时均遭遇压力，期价继续走弱，重心下移。
--新地旗下元朗结合湿地公园的PARK YOHO系列大型住宅项目，相隔近一年再推出项目的新一期发售。昨日开价的2A期PARK YOHO Genova首批推出138伙，折实平均尺价1.16万港元，贴近同系毗邻一期造价，折实入场费580万港元，足可购入两房单位。