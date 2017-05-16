全球贵金属：5月15日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

中港个股：万科公布新一届董事提名，深地铁三高管被提名非独立董事

路透上海6月21日 - 中国大型房企--万科周三晨间宣布新一届董事会的董事提名，新晋第一大股东深圳市地铁集团的三位高级管理人员被提名非独立董事，但万科现任董事长王石未列入新一届候选董事名单中。