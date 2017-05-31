版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 12:42 BJT

标题新闻：马来西亚5月棕榈油出口较前月增长16%，至1,306,374吨--船货验证机构ITS

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏
览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐