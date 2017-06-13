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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 12:52 BJT

标题新闻：马来西亚5月棕榈油出口较上月增长17.3%，月末库存降2.6%，产量增6.9%--MPOB

注：MPOB为马来西亚棕榈油总署的缩写

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