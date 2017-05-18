全球贵金属：5月17日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均不变

路透5月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓与周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓亦不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,389,151.1 5月17日 27,389,151.1 5月16日 0.0 0.00% iShares 342,395,688.3 5月17日 342,395,688.3 5月16日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 汪红英)