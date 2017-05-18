全球贵金属：5月17日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均不变

欧洲股市：下跌，因原油下跌重压能源股和矿业股
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透5月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓与周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓亦不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,389,151.1 5月17日 27,389,151.1 5月16日 0.0 0.00% iShares 342,395,688.3 5月17日 342,395,688.3 5月16日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 汪红英)
“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。
路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差周二触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。