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市场报道 | 2017年 5月 18日 星期四 16:39 BJT

全球贵金属：5月17日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均不变

    路透5月18日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     黄金周三持仓与周二持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期        变动    增减
    SPDR      27,389,151.1   5月17日    27,389,151.1  5月16日       0.0   0.00%
    iShares  342,395,688.3   5月17日   342,395,688.3  5月16日       0.0   0.00% (完) (编译 张涛；审校 汪红英)
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