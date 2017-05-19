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市场报道 | 2017年 5月 19日 星期五 16:53 BJT

全球贵金属：5月18日SPDR黄金持仓下降0.14%，iShares白银持仓增长0.41%

    路透5月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     黄金周四持仓较周三下降0.14%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓则增长0.41%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期        变动      增减
    SPDR      27,351,091.6   5月18日    27,389,151.1  5月17日    -38,059.5  -0.14%
    iShares  343,815,117.3   5月18日   342,395,688.3  5月17日  1,419,429.0   0.41% (完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)
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