全球贵金属：5月18日SPDR黄金持仓下降0.14%，iShares白银持仓增长0.41%

标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息
民主联盟党(DUP) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周四持仓较周三下降0.14% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓则增长0.41%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,351,091.6 5月18日 27,389,151.1 5月17日 -38,059.5 -0.14% iShares 343,815,117.3 5月18日 342,395,688.3 5月17日 1,419,429.0 0.41% (完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)
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“人们再次关注油市基本面和供应严重过多的情况，对股市带来一些下行压力，”Charles Hanover Investments顾问投资经理Jonathan Roy说。
路透伦敦6月20日 - 英镑兑美元周二下跌至两个月低位，此前英国央行总裁卡尼表示，考虑到目前面临的脱欧不确定性，该行不急于升息。