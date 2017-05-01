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亚洲 | 2017年 5月 1日 星期一 23:05 BJT

亚洲橡胶：5月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 - - - -

* 6月 - - - -

* 7月 225 5 - -

* 8月 221.7 36 222 5

* 9月 217.5 757 218 67

* 10月 215.6 1,658 216.3 174

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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