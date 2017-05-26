版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 23:52 BJT

亚洲橡胶：5月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月26日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月      275.0       58     272.0       6
    *  7月      235.6      193     239.5      21
    *  8月      225.3      302     229.5     103
    *  9月      218.3     1743     221.7     118
    * 10月      216.2     6372     217.9     950
    * 11月      213.0     5314     214.5     967
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐