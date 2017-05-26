亚洲橡胶：5月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月26日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 275.0 58 272.0 6 * 7月 235.6 193 239.5 21 * 8月 225.3 302 229.5 103 * 9月 218.3 1743 221.7 118 * 10月 216.2 6372 217.9 950 * 11月 213.0 5314 214.5 967 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)