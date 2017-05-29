亚洲橡胶：5月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月29日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 254.4 29 262.9 78 * 7月 229.0 61 232.4 105 * 8月 222.4 49 223.1 125 * 9月 217.1 31 218.0 240 * 10月 214.0 161 215.6 1321 * 11月 211.5 456 213.0 1779 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)