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亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 02:37 BJT

亚洲橡胶：5月29日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月29日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月      254.4       29     262.9      78
    *  7月      229.0       61     232.4     105
    *  8月      222.4       49     223.1     125
    *  9月      217.1       31     218.0     240
    * 10月      214.0      161     215.6    1321
    * 11月      211.5      456     213.0    1779
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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