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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 23:11 BJT

亚洲橡胶：5月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月2日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月         270      33     271.5       7
    *  6月       241.5      84     240.2      18
    *  7月       230.7      80     230.1      54
    *  8月       226.2     335     225.3     109
    *  9月       223.5   1,660     221.4     645
    * 10月       221.7   5,767     219.8   1,105
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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