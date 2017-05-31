亚洲橡胶：5月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月31日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 242 73 237 41 * 7月 219.6 150 217 28 * 8月 214.7 354 211.5 59 * 9月 208.51 1226 204.6 194 * 10月 204.8 3578 201.3 790 * 11月 202.5 8766 199 1949 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)