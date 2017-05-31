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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 01:58 BJT

亚洲橡胶：5月31日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月31日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　  242       73       237       41
    *  7月      219.6      150       217       28
    *  8月      214.7      354     211.5       59
    *  9月     208.51     1226     204.6      194
    * 10月      204.8     3578     201.3      790
    * 11月      202.5     8766       199     1949
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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