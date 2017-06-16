人民币汇率：5月实际与名义有效汇率均创33个月新低--BIS

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数降0.77%至118.42，创2014年8月以来新低，上月修正后为降0.90%；5月人民币名义有效汇率指数降0.50%至115.32，亦创出33个月新低，上月修正后为降0.64%。
国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。
根据BIS公布的数据统计，今年人民币实际有效汇率累计跌3.58%，名义有效汇率跌2.72%。2016年人民币实际有效汇率跌5.69%，名义有效汇率亦跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。
实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值；名义汇率降幅小于实际汇率，表明当前中国的整体通胀水平要低于可比较的国家的通胀水平。
中国5月CPI继续保持温和上涨，涨幅略有抬升，而PPI延续高点回落之势，主要归因于去年基数抬高以及工业品涨幅回落，预计未来一段时期，CPI和PPI涨幅之差仍会继续收窄。
中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数5月降0.43%至93.32，上月为下降0.34%。
BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为