全球贵金属：5月3日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.04%

《全球重要经济事件一览表》--6月21日-6月28日
都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0820)。
路透5月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周三与周二持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓减少0.04%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,436,446.4 5月3日 27,436,446.4 5月2日 0.0 0.00% iShares 334,777,489.2 5月3日 334,921,676.7 5月2日 -144,187.5 -0.04% (完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)
都柏林--欧洲央行委员Pentti Hakkarainen以及爱尔兰央行和政府官员在一场银行业会议中发表演说(0820)。
路透伦敦6月20日 - 标普全球评级主权评等部门负责人Moritz Kraemer周二表示，中国的债信评级“很”可能被调降；而美国牵头的西方制裁，可能会使俄罗斯评级重返投资级的希望受到影响。
路透上海6月21日 - 全球第四大飞机租赁集团--渤海金控周三公告称，全资子公司Avolon之全资子公司AALL周二与波音公司签署了飞机采购谅解备忘录，AALL拟向波音公司采购75架飞机，按波音公布的目标价格，这批飞机总价值约为84亿美元。