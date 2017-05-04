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市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 17:01 BJT

全球贵金属：5月3日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.04%

    路透5月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓周三与周二持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓减少0.04%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期         变动      增减
    SPDR      27,436,446.4   5月3日    27,436,446.4   5月2日        0.0      0.00% 
    iShares  334,777,489.2   5月3日   334,921,676.7   5月2日   -144,187.5   -0.04% (完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)
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