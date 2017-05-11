表格：美国5月4日止当周农作物出口销售报告--USDA

台湾经济指标预测--6月21日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 +6.85% +7.4% 年增率 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% 6/22 1700 重贴现率 第二季 1.375% 1.375% 6/23 1600
路透华盛顿5月11日 - 美国农业部(USDA)周四公布，5月4日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 -24.2 273.4 249.2 60.5 273.4 27,948.9 20,473.9 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 27.8 玉米 277.7 -55.1 222.6 405.8 16.4 52,093.3 38,961.4 高粱 1.9 0.0 1.9 5.7 0.0 4,254.3 6,952.2 大豆 381.4 70.0 451.4 400.0 70.0 57,057.5 46,372.7 豆粕 137.1 24.7 161.8 138.5 24.7 9,219.5 9,098.2 豆油 29.0 0.0 29.0 29.0 0.0 861.6 766.4 皮马棉 3.3 13.5 16.8 3.3 13.5 594.0 475.5 陆地棉 160.5 146.4 306.9 173.9 148.4 13,537.0 7,813.8 稻米 41.5 0.0 41.5 45.4 0.0 3,187.9 2,986.5 牛肉 10.7 0.0 10.7 13.2 0.0 372.9 307.6 猪肉 17.6 0.0 17.6 19.5 0.0 569.1 546.1 (完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 6月19日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/20 1600 外销订单 5月 +6.85% +7.4% 年增率 6/22 0830 季调后失业率 5月 -- 3.78% 6/22 1620 M2年增率 5月 -- +3.63% 6/22 1700 重贴现率 第二季 1.375% 1.375% 6/23 1600
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应，观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称，外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正，市场气氛略见舒缓，拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开，此前 短率料持稳。 他们指出，目前尚未有跨月拆款供应，大型龙头银行要等到理监事会议召开，并确定授信案过关后才会释 出资金，最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的，月内续作没问题，但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出，银行为美化半年报要冲刺放款，有些银行无法供应资金，再加上季底过后，只剩 下一个交易日可以调整积数，因此不少金融机构多提早作业，这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果