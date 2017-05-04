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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 06:17 BJT

全球贵金属：5月4日SPDR黄金持仓下降0.03%，或0.28吨

路透5月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量下降0.03%至853.08吨，周三为853.36吨。

以盎司计，黄金持仓量从27,436,446.37盎司降至27,427,214.63盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 许娜)
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