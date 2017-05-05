全球贵金属：5月4日SPDR黄金持仓减0.03%，iShares白银持仓不变

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透5月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周四较周三减少0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,427,214.6 5月4日 27,436,446.4 5月3日 -9,231.8 -0.03% iShares 334,777,489.2 5月4日 334,777,489.2 5月3日 0.0 0.00% (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。