版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 16:39 BJT

全球贵金属：5月4日SPDR黄金持仓减0.03%，iShares白银持仓不变

    路透5月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓周四较周三减少0.03%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期         变动      增减
    SPDR      27,427,214.6   5月4日    27,436,446.4   5月3日    -9,231.8     -0.03% 
    iShares  334,777,489.2   5月4日   334,777,489.2   5月3日         0.0      0.00% (完) (编译 张涛；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐