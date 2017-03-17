路透基点：国泰世华加入台湾环球晶圆5.5亿美元联贷案--TRLPC

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾硅晶圆供应商--环球晶圆股份有限公司已签署5.5亿美元贷款，为以6.83亿美元收购美国SunEdison Semiconductor提供资金支持。之前国泰世华银行作为一般参贷行参贷。
台湾银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、台新国际商业银行担任牵头行兼簿记行。其中兆丰为贷款代理行。
环球晶圆为3.5亿美元A部分贷款的借款人，总部位于荷兰的SunEdison Semiconductor BV则是B部分2亿美元五年期贷款的借款人。
贷款A部分又细分为1.5亿美元一年期A1部分和2亿美元五年期A2部分。A2部分可以台币或美元提取，其中台币部分的利率为较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100-130个基点，税前保底利率设在1.7%。
各部分美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130-170个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点，将由借款人支付超出的部分。签约时间为3月10日。
根据环球晶圆12月2日发布的新闻稿，该公司已收购SunEdison Semiconductor全部流通在外普通股，其中包括SunEdison的净债务。
环球晶圆成立于1981年，是全球六大半导体硅晶圆厂商之一。环球晶圆共计9个营运据点，遍布台湾、中国、美国、日本、丹麦及波兰。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100