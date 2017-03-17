路透基点：国泰世华加入台湾环球晶圆5.5亿美元联贷案--TRLPC

路透香港3月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾硅晶圆供应商--环球晶圆股份有限公司已签署5.5亿美元贷款，为以6.83亿美元收购美国SunEdison Semiconductor提供资金支持。之前国泰世华银行作为一般参贷行参贷。

台湾银行、华南商业银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、台新国际商业银行担任牵头行兼簿记行。其中兆丰为贷款代理行。

环球晶圆为3.5亿美元A部分贷款的借款人，总部位于荷兰的SunEdison Semiconductor BV则是B部分2亿美元五年期贷款的借款人。

贷款A部分又细分为1.5亿美元一年期A1部分和2亿美元五年期A2部分。A2部分可以台币或美元提取，其中台币部分的利率为较台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100-130个基点，税前保底利率设在1.7%。

各部分美元贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130-170个基点。如果台北银行间拆息利率(TAIFX)和Libor利差超过40个基点，将由借款人支付超出的部分。签约时间为3月10日。

根据环球晶圆12月2日发布的新闻稿，该公司已收购SunEdison Semiconductor全部流通在外普通股，其中包括SunEdison的净债务。