路透基点：五矿地产透过全资附属公司签55亿港元五年半期贷款--TRLPC

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透3月21日 - 五矿地产有限公司周一在一份申报材料中称，已通过旗下全资附属公司宏悦有限公司(Massive Leader)签署一笔55亿港元(7.08亿美元)的五年半期有担保定期贷款。
申报文件称，所得资金用以为收购香港九龙一地块所支付的部分地价款进行再融资，就这一地块住宅及商业发展项目的建设费以及其他相关成本费用进行融资。
五矿地产作为贷款担保人，宏悦有限公司为借款人。
香港政府2016年8月公布，宏悦有限公司以大约40亿港元(5.16亿美元)购入位于九龙油塘该地块，地块面积约10,530平米，指定用于非工业目的。
香港上市的五矿地产为中国五矿集团公司在香港设立的房地产旗舰业务。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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