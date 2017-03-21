路透基点：五矿地产透过全资附属公司签55亿港元五年半期贷款--TRLPC

路透3月21日 - 五矿地产有限公司周一在一份申报材料中称，已通过旗下全资附属公司宏悦有限公司(Massive Leader)签署一笔55亿港元(7.08亿美元)的五年半期有担保定期贷款。

申报文件称，所得资金用以为收购香港九龙一地块所支付的部分地价款进行再融资，就这一地块住宅及商业发展项目的建设费以及其他相关成本费用进行融资。

五矿地产作为贷款担保人，宏悦有限公司为借款人。

香港政府2016年8月公布，宏悦有限公司以大约40亿港元(5.16亿美元)购入位于九龙油塘该地块，地块面积约10,530平米，指定用于非工业目的。