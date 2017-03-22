路透基点：京东方签署55亿元人民币八年期贷款--TRLPC

路透3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份公司股票申报文件，深圳上市公司京东方科技集团股份有限公司旗下全资子公司--鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司已经签署了一笔相当于55亿元人民币的八年期贷款。

中国国家开发银行为牵头行、贷款代理行以及担保品控管行。华夏银行及中国招商银行为参贷行。

利率不超过中国人民银行基准利率的100%。

这笔贷款已于3月16日签署，分成45亿元人民币及1.45亿美元两部分。

京东方科技集团为贷款的保证人。借款人--总部位于内蒙古的鄂尔多斯市源盛光电，2016年9月底止净资产为114.2亿元人民币，去年前三季净损1.72亿元人民币。

资金主要将用于开发借款人的5.5代主动矩阵有机发光二极体(AMOLED)产品线的第二阶段。此项目的土地及设备将作为担保品。