路透基点：京东方签署55亿元人民币八年期贷款--TRLPC

金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份公司股票申报文件，深圳上市公司京东方科技集团股份有限公司旗下全资子公司--鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司已经签署了一笔相当于55亿元人民币的八年期贷款。
中国国家开发银行为牵头行、贷款代理行以及担保品控管行。华夏银行及中国招商银行为参贷行。
利率不超过中国人民银行基准利率的100%。
这笔贷款已于3月16日签署，分成45亿元人民币及1.45亿美元两部分。
京东方科技集团为贷款的保证人。借款人--总部位于内蒙古的鄂尔多斯市源盛光电，2016年9月底止净资产为114.2亿元人民币，去年前三季净损1.72亿元人民币。
资金主要将用于开发借款人的5.5代主动矩阵有机发光二极体(AMOLED)产品线的第二阶段。此项目的土地及设备将作为担保品。
该公司于2013年签下一笔45亿元人民币的八年期贷款，以作为该项目的第一阶段的融资。当时国开行也担任牵头行。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。
路透5月24日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0728GMT，外资在韩 国股市卖超839亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月24日 -83.9 74.6 -35.3 ^5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠