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市场报道 | 2017年 5月 8日 星期一 16:47 BJT

全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

    路透5月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓周五较周四持平，同
期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期     变动    增减
    SPDR      27,427,214.6   5月5日    27,427,214.6   5月4日     0.0   0.00%
    iShares  334,777,489.2   5月5日   334,777,489.2   5月4日     0.0   0.00% (完) (编译 汪红英；审校 王洋)
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