全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

国际油市：美国原油收于九个月低位，因全球供应过剩

路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。