全球贵金属：5月5日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均持平

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透5月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周五较周四持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓亦不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,427,214.6 5月5日 27,427,214.6 5月4日 0.0 0.00% iShares 334,777,489.2 5月5日 334,777,489.2 5月4日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 王洋)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。
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